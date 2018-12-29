Радзуэлина стал президентом Мадагаскара — СМИ

Антананариву, , 11:08 — REGNUM Бывший лидер Мадагаскара Андри Радзуэлина 27 декабря предвыборной комиссией назван победителем на президентских выборах, сообщает Deutsche Welle.

Радзуэлина набрал 55,66% голосов, а его главный противник Марк Равалуманана получил 44,34%.

Марк Равалуманана, который ранее тоже занимал пост президента, потерпел поражение на выборах. Это поражение он назвал «ложью».

У Конституционного суда Мадагаскара есть 9 дней с момента оглашения результатов, чтобы объявить окончательные результаты.

Мадагаскар — одна из самых бедных стран на земле. Ситуацию ухудшают периодические политические кризисы и выступления оппозиции.

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