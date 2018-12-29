США не исключили «силовой» ответ России на возможные нарушения ДРСМД

Вашингтон, , 11:03 — REGNUM Соединённым Штатам необходимо принять меры в отношении России для снижения уровня «угрозы» национальной безопасности. Такие рекомендации содержатся в докладе аналитиков, представленном Конгрессу США, в котором представлены несколько вариантов действий на возможные «нарушения» Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) со стороны Москвы.

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В Кремле заявили о принятом США решении выйти из Договора РСМД

Так, в частности, беспокойство аналитиков вызывает появление новой крылатой ракеты в составе ВС РФ, которая якобы нарушает положения договора. Авторы доклада предлагают в том числе и «силовой сценарий», считая, что меры военного характера смогут исправить положение. При этом не исключено и решение вопроса дипломатическим путём.

«Данные варианты включают как меры военного характера (такие, как разработка и развёртывание новых крылатых ракет с ядерными боеголовками или новых неядерных средств поражения), так и дипломатические шаги, а также консультации с союзниками США», — приводит RT текст доклада.

Сенаторам предстоит взвесить все «за» и «против» и принять итоговое решение.

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Сенатор: Россия ответит на выход США из договора РСМД

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о скором выходе страны из Договора РСМД, который был заключен между Соединенными Штатами и СССР в 1987 году. По его словам, Вашингтон выйдет из договора, поскольку Москва якобы регулярно его нарушает.

Позднее госсекретарь США Майк Помпео по итогам встречи министров обороны стран Североатлантического альянса в Брюсселе сообщил, что

Соединённые Штаты остановят выполнение своих обязательств по ДРСМД в случае, если Россия в течение 60 дней не вернётся к его исполнению.

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