Глава КНДР встретился с представителями аграрного сектора

Пхеньян, , 11:12 — REGNUM Глава КНДР Ким Чен Ын встретился с участниками 4-го Общегосударственного собрания по развитию аграрного сектора, поддержал их и сделал памятные снимки, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Ким Чен Ын оценил старания фермеров, ученых и инженеров и призвал рабочих, получивших на этой встрече звание героев, в следующем году приложить больше усилий. Четвертое собрание было проведено впервые, после того как Ким Чен Ын вступил на пост Высшего руководителя КНДР.

Напомним, Северная Корея решила сконцентрировать внимание на решении проблем с продовольствием, после проведения партийного собрания в апреле. Это шаг был сделан для поднятия боевого духа фермеров, чтобы увеличить объемы зерна в следующем году.