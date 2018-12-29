За 10 дней протестов в Судане погибли 19 человек — СМИ

Хартум, , 10:54 — REGNUM В Судане уже 10 день продолжаются протесты, митингующие жгут автомобильные шины. Об этом сообщает 29 декабря CNN.

По данным телеканала, организаторы протестов призвали жителей страны собираться у мечетей после молитв.

На улицах большое количество полицейских машин, солдаты дислоцированы вокруг банков и заправочных станций.

Протесты были организованы профсоюзами врачей, юристов, учителей и студентов. Их поддержали две крупнейшие оппозиционные партии. По информации Reuters, силы безопасности распылили слезоточивый газ и использовали оглушающие гранаты против митингующих.

Демонстрации начались 10 дней назад из-за нехватки топлива и скачка цен на продовольствие. Однако вскоре протесты переросли в массовые политические демонстрации, главной целью которых стала отставка лидера страны Омара аль-Башира.

Министр информации Судана Бушара Джума на пресс-конференции сообщил, что в ходе столкновений с полицейскими погибли 19 митингующих, еще 406 были ранены.