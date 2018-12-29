Омский губернатор махом уволил 14 чиновников

Омск, , 10:40 — REGNUM Губернатор Омской области Александр Бурков уменьшил численность чиновников в двух управлениях и пяти министерствах.

По две ставки сокращено в областном минстрое, минсоцразвития и в Главном управлении службы занятости населения, по одной — в минздраве, минэкономики, минсельхозпроде. На пять чиновников уменьшилась численность Главного государственно-правового управления, передаёт сегодня, 29 декабря, «Вечерний Омск». Кто именно лишился должностей, не уточняется.

Следующие сокращения в областном правительстве ожидаются к концу марта 2019 года.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 17 декабря 2018 года стало известно, что из областного правительства уволили сразу шестерых высокопоставленных чиновников. Распоряжением губернатора от занимаемых должностей были освобождены вице-губернаторы Игорь Бондарев, Сергей Фролов, Владимир Компанейщиков и Татьяна Вижевитова, а также министр здравоохранения Андрей Стороженко и министр имущественных отношений Борис Смольников.

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Напомним, Александр Бурков руководил Омской областью в статусе врио губернатора с октября 2017 года. В сентябре 2018 года он выиграл выборы губернатора, получив более 80% голосов.

19 декабря 2018 году Бурков заявил, что до 31 марта 2019 года будут проведены изменения в структуре правительства Омской области.

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