Погранслужба Украины опровергла отмену запрета на въезд мужчин из России

Киев, , 10:37 — REGNUM Украина после снятия военного положения продолжает осуществлять усиленный контроль за въездом граждан РФ на территорию страны. Об этом заявил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, ранее сообщивший о снятии запрета на въезд мужчин из России.

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Ясность в «вопросе контроля за въездом иностранцев после снятия военного положения» Слободян внёс на своей странице в Facebook.

https://www.facebook.com/oleh.slobodyan/posts/2150696898307431

«Государственная пограничная служба продолжает осуществлять усиленные меры контроля за въездом иностранцев на территорию Украины. Конечно, в эпицентре нашего внимания — граждане РФ», — написал пресс-секретарь погранслужбы.

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Также Слободян отметил, что усиленному пограничному контролю подвергаются не только мужчины из РФ, но и женщины, «поскольку и они могут работать по заданиям спецслужб РФ».

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На вопрос одного из пользователей, снят ли запрет на въезд российских мужчин на Украину, Слободян ответил, что нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в интервью изданию «Гордон» представитель Госпогранслужбы Украины заявил, что на Украине снят запрет на въезд мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет. Напомним, запрет был введён 30 ноября.