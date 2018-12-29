Суббота, 29 Декабря 2018 года
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Российский «Авангард» заставил Пентагон впасть в панику: Радио REGNUM

Политика

Коротко о главном на 14:00

Российский «Авангард» заставил Пентагон впасть в панику: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 29 декабря 2018, 14:00 — REGNUM  

Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.

Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/1031.

Читайте ранее в этом сюжете: США развязывают руки террористам, Донбасс ждёт новых атак: Радио REGNUM

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