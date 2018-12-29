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Уходя из Сирии, США намерены оставить оружие курдам — СМИ

Политика

Поддержка сирийских курдов неминуемо вызовет гнев стратегического партнера США в регионе — Турции

Вашингтон, 29 декабря 2018, 10:15 — REGNUM  В ходе вывода войск США с территории Сирии вооруженным формированиям курдов может достаться американское вооружение. Об этом со ссылкой на источники сообщает 29 декабря Reuters.

Отмечается, что речь идет о бронетехнике, противотанковых ракетных комплексах и минометах. Сообщается, что по указанному вопросу в настоящее время идут консультации, поскольку поддержка сирийских курдов неминуемо вызовет гнев стратегического партнера США в регионе — Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уходящий со своего поста спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что вывод американских войск с территории Сирии может привести к усилению террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Участие США в войне в Сирии
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