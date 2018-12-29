Саратовский природоохранный прокурор будет работать в Казани

Саратов, , 10:15 — REGNUM У Волжского межрегионального природоохранного прокурора появился новый заместитель. На этот пост назначен Александр Гончарь, сообщается на сайте ведомства.

Генеральный прокурор России назначил старшего советника юстиции Александра Гончаря заместителем Волжского межрегионального природоохранного прокурора с дислокацией в Казани. Ранее он возглавлял Саратовскую межрайонную природоохранную прокуратуру.

Отметим, что всего у волжского природоохранного прокурора — четыре заместителя. В настоящее время ведомству подчинены 15 межрайонных природоохранных прокуратур (Осташковская, Тверская, Череповцкая, Ярославская, Костромская, Ивановская, Рязанская, Чебоксарская, Казанская, Самарская, Саратовская, Нижегородская, Ульяновская, Волгоградская и Астраханская).

Справка ИА REGNUM. Александр Яковлевич Гончарь родился 2 октября 1963 года в селе Узморье Энгельсского района Саратовской области. Окончил Саратовский ордена «Знак почета» юридический институт им. Д.И. Курского.

В органах прокуратуры — с 1988 года. Работал старшим следователем прокуратуры Энгельса, помощником, следователем, заместителем Саратовской межрайонной природоохранной прокуратуры Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры. С 2011 года занимал должность Саратовского межрайонного природоохранного прокурора Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», «За безупречную службу», «За верность закону» 3 степени.