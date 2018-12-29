Суббота, 29 Декабря 2018 года
10:22:28 МСК

Экс-президенту Кении У. Руто советуют уйти из политики

Политика

Член правящей партии Кении выразил свою надежду на то, что действующий президент и бывший президент оставят политику

Найроби, 29 декабря 2018, 10:22 — REGNUM  Вице-председатель правящей партии Кении (Chama cha Jubilee) Давид Мурате заявил, что бывший президент Уильям Руто в 2022 году должен уйти из политики вместе с действующим президентом Ухуру Кеньяттой. Об этом сообщает газета Mtanzania.

Мурате сказал об этом 26 декабре на национальном празднике народа лухья, который прошел на площадях города Мбале. Это мнение могло разозлить Руто, который рассчитывал на поддержку Кеньятты в 2022 году.

Мурате подчеркнул, что Кеньятта и Руто возглавляли правительства на протяжении двух сроков и им уже пора в отставку. Он заметил, что по конституции человеку, занимавшему пост президента и заместителя президента два года, нельзя продолжать занимать какой-то из этих постов.

Мурате добавил, что от правящей партии на данный момент еще нет кандидата на выборах-2022.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ситуация в Африке
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить