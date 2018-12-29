Экс-президенту Кении У. Руто советуют уйти из политики

Найроби, , 10:22 — REGNUM Вице-председатель правящей партии Кении (Chama cha Jubilee) Давид Мурате заявил, что бывший президент Уильям Руто в 2022 году должен уйти из политики вместе с действующим президентом Ухуру Кеньяттой. Об этом сообщает газета Mtanzania.

Мурате сказал об этом 26 декабре на национальном празднике народа лухья, который прошел на площадях города Мбале. Это мнение могло разозлить Руто, который рассчитывал на поддержку Кеньятты в 2022 году.

Мурате подчеркнул, что Кеньятта и Руто возглавляли правительства на протяжении двух сроков и им уже пора в отставку. Он заметил, что по конституции человеку, занимавшему пост президента и заместителя президента два года, нельзя продолжать занимать какой-то из этих постов.

Мурате добавил, что от правящей партии на данный момент еще нет кандидата на выборах-2022.