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Еврокомиссар: Критика Трампа не сможет остановить «Северный поток — 2»

Политика

Cтроительство трубопровода продолжается, и его нельзя просто прекратить

Брюссель, 29 декабря 2018, 10:01 — REGNUM  Критика президента США Дональда Трампа в адрес газопровода «Северный поток — 2» не может быть основанием для остановки проекта, заявил в интервью Der Spiegel еврокомиссар по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтер Эттингер.

По словам германского политика, он никогда не был большим сторонником реализации проекта «Северный поток — 2», однако строительство трубопровода продолжается давно, и его нельзя просто взять и остановить.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что сегодняшняя политика американской администрации предполагает жесткую конкуренцию с Россией в энергетической сфере.

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Северо-Европейский газопровод (Nord Stream)
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