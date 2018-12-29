Суббота, 29 Декабря 2018 года
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Премьер Пакистана объявил о масштабной операции против отмывания денег

Политика

Ежегодно из страны выводится порядка 10 миллиардов долларов

Исламабад, 29 декабря 2018, 10:16 — REGNUM  28 декабря премьер-министр Пакистана Имран Хан объявил о начале новой полномасштабной кампании по борьбе с отмыванием денег.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, премьер-министр обратился к дипломатам и чиновникам министерства иностранных дел за помощью в работе по этой линии за границей.

По словам Имрана Хана, ежегодно из страны незаконным образом выводится 10 миллиардов долларов, что наносит ущерб пакистанской экономике. «В Карачи», — добавил премьер, — «уже начали вопить по повод нашей кампании». Этим Имран Хан намекнул на лидера оппозиционной «Пакистанской народной партии» Асифа Али Зардари, бывшего президента страны и второго человека по размеру состояния.

Ранее он и 171 его единомышленник были помещены в список лиц, которым запрещён выезд из страны. Против ведущих оппозиционных лидеров были выдвинуты обвинения в коррупции.

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Зарубежная хроника
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