Досрочных выборов в Казахстане не предвидится – Назарбаев

Астана, , 09:54 — REGNUM Выборы президента Казахстана состоятся в декабре 2020 года, и досрочных выборов не предвидится, заявил президент республики Нурсултан Назарбаев на встрече с журналистами, сообщает 29 декабря агентство «КазТАГ».

"Все сроки определены, все известно, а у нас если начинается ремонт двора, детской площадки — значит выборы приближаются. Так и привыкли», — сказал Назарбаев.

Глава государства добавил, что досрочных выборов в Мажилис парламента также не предвидится. Основные выборы в парламент запланированы на 2021 год.

Напомним, Нурсултан Назарбаев возглавляет Казахстан с момента образования республики. 6 июля глава государства отметил свое 78-летие. Последние внеочередные выборы в Казахстане состоялись 26 апреля 2015 года. В рамках конституции, Назарбаев может избираться на должность президента неограниченное количество раз.