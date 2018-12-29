Правительство Пакистана создало совет по международным делам

Исламабад, , 12:58 — REGNUM Премьер-министр Пакистана Имран Хан одобрил создание специального совета по международным делам, задача которого — помогать стране формировать внешнеполитические задачи.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, в состав совета войдут 18 экспертов: отставные дипломаты и сотрудники министерства иностранных дел, а также специалисты-международники из ведущих пакистанских вузов. Председателем Совета станет министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши.

Примечательно, что Совет будет акцентировать внимание на экономических вопросах, а не исключительно на проблемах безопасности и геополитики. Кроме того, эксперты в совете будут трудиться исключительно на безвозмездной основе.