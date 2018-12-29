Преподаватель арабского возглавил управление образования Махачкалы

Махачкала, , 09:53 — REGNUM Сменился глава управления образования города Махачкалы. На должность начальника ведомства распоряжением врио мэра города Мурада Алиева назначен Закир Каидов. Руководящий пост ему вверен с испытательным сроком три месяца, передаёт 29 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Прежде Закир Каидов работал на факультете востоковедения Дагестанского государственного университета преподавателем арабского языка. В 2016 году он от партии «Единая Россия» баллотировался в депутаты Госдумы Федерального собрания России. На посту начальника управления образования Махачкалы Каидов сменил Тагира Мансурова, который возглавлял ведомство с апреля 2014 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года должности в мэрии Махачкалы получили двое финалистов конкурса кадрового резерва «Мой Дагестан». Генеральный директор компании по строительству водных сооружений «Аква-строй» Хайбула Джамалудинов был назначен заместителем директора МУП «Горзеленхоз», а самый молодой участник кадрового конкурса, 22-летний Мухаммед-Рами Бармо, получил должность главного специалиста в комитете по спорту, туризму и делам молодежи.