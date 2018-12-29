Полицейских в Казахстане будут готовить пять месяцев — Назарбаев

Астана, , 09:37 — REGNUM Для качественной подготовки полицейских в Казахстане достаточно иметь пять академий и пять месяцев обучения, заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на встрече с журналистами, сообщает 29 декабря агентство «КазТАГ».

Глава государства привел в пример западную модель подготовки правоохранительных органов, в рамках которой полицейские учатся всего шесть месяцев.

Назарбаев добавил, что для работы в полиции также планируется привлекать выпускников юридических вузов. Они могут работать в фронт-офисах полиции, давать гражданам любые консультации. По мнению президента, эти меры позволят сформировать новый положительный образ полицейского.

Как сообщало ИА REGNUM, об изменениях в системе подготовки правоохранительных органах президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил 5 октября 2018 года в ходе своего послания народу. Глава государства сказал, что все полицейские пройдут переаттестацию, а часть штата будет сокращена.

Читайте также: Назарбаев предложил изменить систему подготовки полицейских