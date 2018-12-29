Задержанная в Китае учитель из Канады вернулась на родину

Оттава, , 09:31 — REGNUM Задержанная в декабре властями Китая преподаватель из Канады Сара Макайвер, освобождена из-под стражи и уже вернулась домой. Об этом со ссылкой на министерство иностранных дел сообщил телеканал CBC.

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«Министерство иностранных дел может подтвердить, что гражданка Канады, задержанная в этом месяце в Китае, была освобождена и сейчас вернулась в Канаду», — говорится в электронном сообщение внешнеполитического ведомства.

По соображениям конфиденциальности департамент заявил, что никакая дополнительная информация не может быть раскрыта.

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Как сообщало ИА REGNUM, преподаватель английского языка из Канады Сара Макайвер была задержана в Китае в декабре 2018 года. В МИД страны заявили, что она не имела надлежащего трудоустройства, за что была подвергнута административным мерам.

Ранее в Китае были задержаны ещё два гражданина Канады — дипломат, сотрудник НПО «Международная кризисная группа» Майкл Ковриг и Майкл Спэйвор, чья компания занималась организацией турпоездок в КНДР. Их обвинили в подрывной деятельности против Китая после того, как канадские власти по запросу США задержали финансового директора китайской компании Huawei.

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Напомним, финансовый директор компании Huawei Мэн Ваньчжоу была арестована в Ванкувере 1 декабря якобы из-за нарушений компанией Huawei торговых санкций против Ирана. Вашингтон потребовал её экстрадиции в США. В свою очередь китайская сторона выразила решительный протест и потребовала отпустить Ваньчжоу.