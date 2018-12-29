В ДНР назвали пиаром «закрепление» ВСУ под Горловкой

Донецк, , 09:28 — REGNUM Заявления украинских политиков о продвижении ВСУ в сторону позиций ДНР в районе Горловки — не более чем пиар. Об этом сообщил представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики.

Подобные утверждения — о занятии украинскими силовиками выгодных позиций под Горловкой — не соответствуют действительности. Это попытка привлечь внимание за счет мнимых побед.

«Со своей стороны заявляем, что продвижения противника в сторону наших позиций нет», — сказал представитель властей ДНР РИА Новости.

Подразделения ДНР остаются на прежних позициях и готовы к любому развитию событий, подчеркнул он.

О продвижении ВСУ под Горловкой ранее заявил депутат Верховной рады от «Народного фронта» Дмитрий Тымчук. Он утверждал, что военные «выполнили инженерное оборудование» занятых позиций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Луганской Народной Республики опровергли заявления украинской стороны о захвате «серой зоны» — нейтральной территории, разделяющей украинских силовиков и защитников Донбасса.

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