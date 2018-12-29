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В Кузбассе уволился и.о. замглавы по вопросам культуры, спорта и туризма

Политика

Должность заместителя губернатора по вопросам культуры, спорта и туризма была введена по распоряжению губернатора Сергея Цивилёва в сентябре

Кемерово, 29 декабря 2018, 09:25 — REGNUM  В Кемеровской области от исполнения обязанностей заместителя губернатора (по вопросам культуры, спорта и туризма) освобождён Михаил Бостанджогло. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации региона.

«Он перестал исполнять обязанности замгубернатора с 29 декабря на основании заявления по собственному желанию», — уточнили в кузбасской администрации.

Кто займёт эту должность после ухода Бостанджогло пока не известно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, должность заместителя губернатора Кемеровской области — новая в областной администрации. Она была введена по распоряжению губернатора Сергея Цивилёва осенью 2018 года. В сентябре 2018 года на должность и.о. заместителя губернатора по вопросам культуры, спорта и туризма был назначен Михаил Бостанджогло.

Напомним, что на развитие туризма в период с 2019 по 2025 годы Кузбасс получит из федерального бюджета более 4 млрд рублей.

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