Власти Йемена обвинили хуситов в срыве обмена военнопленными

Сана, , 09:22 — REGNUM Правительство Йемена обвинило повстанцев-хуситов в срыве процесса обмена военнопленными, сообщает 29 декабря Al Arabia.

Если верить правительству, влияние которого не распространяется на большую часть Йемена, подконтрольную хуситам, то повстанцы скрыли пребывания порядка 3 тыс. заключенных в своих тюрьмах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года, когда хуситы свергли президента Мансура Хади, сбежавшего в Саудовскую Аравию. Эр-Рияд вмешался в конфликт в 2015 году, что привело к эскалации насилия.

После нескольких попыток мирных переговоров, стороны конфликта смогли заключить ряд соглашений по деэскалации насилия, в частности, на переговорах в Швеции было решено совершить обмен военнопленными и передать порт Ходейда — источник ожесточенного конфликта — под контроль наблюдателей ООН.

Читайте ранее в этом сюжете: Хуситы заявили о нанесении ракетного удара по Саудовской Аравии