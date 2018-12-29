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Реформа МВД Казахстана не связана с убийством Дениса Тена – Назарбаев

Политика

Недостатки работы полиции были выявлены в ходе опроса населения Казахстана

Астана, 29 декабря 2018, 09:17 — REGNUM  Реформа МВД Казахстана связана не с убийством фигуриста Дениса Тена, а с претензиями к работе полиции, заявил президент республики Нурсултан Назарбаев на встрече с журналистами, сообщает 29 декабря агентство «КазТАГ».

Глава государства напомнил, что в республике прошел опрос населения относительно работы правоохранительных органов, который выявил претензии жителей республики к полиции. Именно поэтому в Казахстане проводится масштабная реформа МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря представитель общественного совета при МВД Казахстана Марат Когамов заявил, что проект дорожной карты по модернизации органов внутренних дел республики согласован со всеми ведомствами и находится на рассмотрении правительства.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане разработали проект дорожной карты по модернизации полиции

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Реформа МВД Казахстана
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