Неуловимый «Авангард» заставил нервничать военных США — Die Welt

Вашингтон, , 09:12 — REGNUM Американские военные «нервничают» из-за успешных испытаний российского комплекса «Авангард», а оборонные предприятия США — спешно разрабатывают проекты по перехвату гиперзвукового крылатого боевого блока, пишет немецкое издание Die Welt.

Немецкий ежедневник назвал новый комплекс, о начале серийного производства которого президент РФ объявил в марте в послании Федеральному собранию, «новогодним подарком» для российских граждан. Теперь США вынуждены «действовать под нажимом», говорится в публикации.

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Американцев беспокоит не скорость и не маневренность управляемых боевых блоков, а их неуловимость для радаров. Проблему представляет, в частности, оборона тихоокеанского побережья США.

В ноябре, пишет газета, в Пентагоне стартовала программа по созданию комплекса перехвата гиперзвукового оружия Glide-Breaker-Programm. Оборонное ведомство США объявило срочный тендер, участникам которого нужно представить варианты системы ПВО для «перехвата ракет с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком в верхних слоях атмосферы».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря состоялся третий испытательный пуск российского ракетного комплекса стратегического назначения «Авангард». Оснащенная управляемыми боевыми блоками межконтинентальная баллистическая ракета стартовала из позиционного района в Оренбургской области и поразила цели на Камчатке.

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