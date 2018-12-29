«Будем зарабатывать» — Назарбаев о транзите грузов США через Каспий

Астана, , 08:59 — REGNUM Казахстан будет зарабатывать на транзите американских невоенных грузов в Афганистан через территорию республики и Каспийское море, заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на встрече с журналистами, сообщает 29 декабря агентство «КазТАГ».

Назарбаев напомнил, что в 2001 году во время действия коалиции против «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был создан так называемый Северный маршрут, куда входили и Россия и Казахстан, который использовался для поставки техники в Афганистан.

Президент добавил, что Каспийское море использовалось для транзита невоенных грузов. Назарбаев допускает возможность такого транзита сегодня:

«Поэтому почему бы невоенным грузам не давать, мы будем зарабатывать, там же надо перевозить грузы, и на этом зарабатываем».

Глава государства добавил, что Казахстан не намерен предоставлять морские порты в Каспийском море для транзита военных грузов, так как это противоречит конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ратифицировал протокол к соглашению между правительствами Казахстана и США о транзите американских спецгрузов из Афганистана. Согласно документу, транзит будет выполняться железнодорожным транспортом через Каспийское море. Решение вызвало острую критику экспертного сообщества в России.

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