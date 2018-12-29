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Крамп-Карренбауэр в Германии стала популярнее Меркель — Spiegel

Политика

Самым популярным политиком Германии остается ее президент Франк-Вальтер Штайнмайер

Крамп-Карренбауэр в Германии стала популярнее Меркель — Spiegel
Sandro Halank
Аннегрет Крамп-Карренбауэр

Берлин, 29 декабря 2018, 08:50 — REGNUM  В рейтинге популярности немецких политиков новый лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр обошла канцлера Германии Ангелу Меркель. Об этом пишет Spiegel.

Согласно данным социологического исследования, самым популярным политиком Германии остается ее президент Франк-Вальтер Штайнмайер. Крамп-Карренбауэр занимает второе место по популярности, набрав 58% голосов опрошенных, на третьей строчке расположилась Меркель (48%).

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря вновь избранная главой партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что миграционная политика бывшего председателя союза Ангелы Меркель будет пересмотрена.

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