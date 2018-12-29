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Венесуэла выразила четыре протеста Гайане в связи с инцидентом в море

Политика

Правительство Гайаны выдало разрешение на сейсморазведку двум иностранным судам, зашедшим в воды Венесуэлы

Каракас, 29 декабря 2018, 08:40 — REGNUM  Венесуэла выразила четвертый по счету протест Кооперативной Республике Гайана в связи с инцидентом в территориальных водах, произошедший 22 декабря. Об этом сообщает Prensa Latina.

Через пресс-релиз министерства иностранных дел от 28 декабря власти Венесуэлы осуждают действия Гайаны, выдавшей разрешение на сейсморазведку для двух иностранных судов. Судно Ramfor с флагом Багамских Островов и судно Delta Monarch с флагом Республики Тринидад и Тобаго были наняты корпорацией Exxon Mobil.

Венесуэла отмечает, что действия Гайаны незаконны и могут привести к нежелательным инцидентам, а ее правительство не имеет юрисдикции в отношении морской проекции дельты Ориноко. Каракас предлагает соседям возобновить прямые переговоры при содействии Генерального секретаря Организации Объединенных Наций.

Как сообщало ИА REGNUM, в тот же день президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал декрет о суверенитете над территорией дельты реки Ориноко.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Венесуэлы подписал декрет о суверенитете над дельтой реки Ориноко

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Политическая жизнь Венесуэлы
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