Товарооборот России и США вырос, несмотря на санкции

Вашингтон, , 08:25 — REGNUM За десять месяцев 2018 года товарооборот между Россией и США увеличился на 16%. Об этом рассказал журналистам российский посол в США Анатолий Антонов.

Товарооборот между двумя странами вырос до $23,3 млрд. При этом США находятся на третьем месте среди стран, откуда в РФ поступают прямые инвестиции.

Российская сторона постоянно подчеркивает, что указанные факты не отражают реального потенциала Москвы и Вашингтона в области экономического взаимодействия, отметил дипломат.

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Американские предприниматели, несмотря на санкции, не хотят покидать российский рынок и ищут пути развития производства в России. Подтверждением тому служит рост двустороннего товарооборота, пояснил Антонов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский сенатор Алексей Пушков назвал главным политическим итогом уходящего года провал политики Запада, направленной на изоляцию России.

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