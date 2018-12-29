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Товарооборот России и США вырос, несмотря на санкции

Политика

Американские предприниматели не хотят покидать российский рынок

Вашингтон, 29 декабря 2018, 08:25 — REGNUM  За десять месяцев 2018 года товарооборот между Россией и США увеличился на 16%. Об этом рассказал журналистам российский посол в США Анатолий Антонов.

Товарооборот между двумя странами вырос до $23,3 млрд. При этом США находятся на третьем месте среди стран, откуда в РФ поступают прямые инвестиции.

Российская сторона постоянно подчеркивает, что указанные факты не отражают реального потенциала Москвы и Вашингтона в области экономического взаимодействия, отметил дипломат.

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Американские предприниматели, несмотря на санкции, не хотят покидать российский рынок и ищут пути развития производства в России. Подтверждением тому служит рост двустороннего товарооборота, пояснил Антонов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский сенатор Алексей Пушков назвал главным политическим итогом уходящего года провал политики Запада, направленной на изоляцию России.

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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