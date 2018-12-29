США и Казахстан не имеют противоречий — Назарбаев

Астана, , 08:22 — REGNUM У Казахстана и США нет конфликтов и нерешенных вопросов, заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на встрече с журналистами, сообщает 29 декабря агентство «Казинформ».

Назарбаев отметил, что США являются крупнейшим инвестором Казахстана. Кроме того, страны активно сотрудничают в области энергетики и в сфере борьбы с терроризмом.

«Все это связывает. Крупнейшие компании Америки у нас работают. И он (президент США Дональд Трамп — примечание ИА REGNUM ) это прекрасно знает», — добавил Назарбаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл с официальным визитом в Вашингтон. В этот же день глава государства встретился с американским лидером Дональдом Трампом.

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