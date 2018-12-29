Уходя из Сирии, США развязывают руки террористам — де Мистура

Берн, , 08:15 — REGNUM Вывод американских войск с территории Сирии может привести к усилению террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил в интервью швейцарскому телеканалу RTS уходящий со своего поста спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

По мнению дипломата, кроме усиления позиций террористических группировок уход военного контингента США станет серьезным ударом по позициям сирийских курдов, поскольку они лишатся поддержки своих американских покровителей.

Напомним, накануне курдские отряды народной самообороны (YPG), оставляя город Манбидж на севере Сирии, предложили сирийским властям установить контроль над данной территорией во избежание «турецкого вторжения». Позднее сирийская арабская армия заняла город.

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