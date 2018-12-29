Госсовет КНР сообщил о новых назначениях и отставках чиновников

Пекин, , 08:12 — REGNUM Госсовет КНР анонсировал новые назначения и снятия с должностей чиновников, сообщает 29 декабря газета «Жэньмь жибао».

Ли Бинь был назначен заместителем директора Национальной комиссии по здравоохранению. Жэнь Хунбинь стал заместителем Комиссии по надзору и управлению государственными активами при Госсовете КНР вместо Сюй Фушуня.

Чжан Моюй был назначен в качестве заместителя руководителя Китайского агентства по развитию международного сотрудничества, а также был снят с должности заместителя директора Администрации национальной интеллектуальной собственности.

Пэй Цзиньцзя был назначен вице-директором Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР, а Чжан Си стал президентом Цзилиньского университета.

Фу Цзыин получил должность директора Отделения связи Центрального народного правительства специального административного района Макао, а также ушел с должности вице-министра коммерции и китайского международного торгового представителя.

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