Суббота, 29 Декабря 2018 года
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Госсовет КНР сообщил о новых назначениях и отставках чиновников

Политика

Назначения коснулись в том числе руководства Национальной комиссии по здравоохранению и Комиссии по надзору и управлению государственными активами

Пекин, 29 декабря 2018, 08:12 — REGNUM  Госсовет КНР анонсировал новые назначения и снятия с должностей чиновников, сообщает 29 декабря газета «Жэньмь жибао».

Ли Бинь был назначен заместителем директора Национальной комиссии по здравоохранению. Жэнь Хунбинь стал заместителем Комиссии по надзору и управлению государственными активами при Госсовете КНР вместо Сюй Фушуня.

Чжан Моюй был назначен в качестве заместителя руководителя Китайского агентства по развитию международного сотрудничества, а также был снят с должности заместителя директора Администрации национальной интеллектуальной собственности.

Пэй Цзиньцзя был назначен вице-директором Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР, а Чжан Си стал президентом Цзилиньского университета.

Фу Цзыин получил должность директора Отделения связи Центрального народного правительства специального административного района Макао, а также ушел с должности вице-министра коммерции и китайского международного торгового представителя.

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Отставки и назначения
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