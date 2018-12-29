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Назарбаев назвал себя счастливым политиком

Политика

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подвел итоги 2018 года на встрече с журналистами

Астана, 29 декабря 2018, 08:10 — REGNUM  Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отнес себя к счастливым политикам, которым удалось создать, начать реализовывать и увидеть результаты программы государственного строительства, сообщает 29 декабря агентство «Казинформ».

"Тот политик, который задумал, предложил программу, начал ее делать и увидел ее осуществление, — вот тот счастливый политик», — сказал Назарбаев.

Он добавил, что у человека всегда должна быть мечта, и всю жизнь нужно быть занятым делом, в том числе после выхода на пенсию.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с журналистами в своей резиденции в Астане, в ходе которой подвел итоги 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Назарбаев подвел итоги года на встрече с журналистами

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