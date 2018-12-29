Президент Венесуэлы подписал декрет о суверенитете над дельтой реки Ориноко

Каракас, , 08:08 — REGNUM 28 декабря президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал декрет о суверенитете над территорией дельты реки Ориноко после недавнего вторжения в территориальные воды страны двух иностранных судов, сообщает агентство Prensa Latina.

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса подчеркнул в Twitter, что подписание декрета укрепляет полный юрисдикиционный суверенитет над дельтой Ориноко на фоне трений с Кооперативной Республикой Гайана.

22 декабря Министерство иностранных дел Венесуэлы сообщило, что в территориальных водах были перехвачены два судна, нанятых транснациональной корпорацией Exxon Mobil, одно из которых ходило под флагом Багамских Островов, другое — под флагом Республики Тринидад и Тобаго. Капитаны судов заявили, что получили разрешение на работу от правительства Гайаны.

Между Венесуэлой и Гайаной более века продолжается территориальный спор. Венесуэла претендует на западную часть Гайаны — район Эссекибо, где протекает одноименная река.

Напомним, дельта реки Ориноко — богатый природными ресурсами район. За западе Оринокского нефтегазоносного бассейна расположены крупнейшие в мире месторождения тяжелой нефти.