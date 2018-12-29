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Главы МИД Казахстана и Киргизии обсудили двусторонние отношения

Политика

Обсуждение состоялось в ходе телефонных переговоров

Астана, 29 декабря 2018, 07:57 — REGNUM  Министры иностранных дел Казахстана и Киргизии Бейбут Атамкулов и Чингиз Айдарбеков в ходе телефонных переговоров обсудили развитие двусторонних отношений, сообщили 29 декабря в пресс-службе МИД Казахстана.

Стороны обсудили перспективы расширения двусторонних отношений в политической и торгово-экономической сферах. Айдарбеков поздравил своего коллегу из Казахстана с назначением на новую должность.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря Бейбут Атамкулов прокомментировал новые функции внешнеполитического ведомства Казахстана. По его словам, МИД должно усилить работу с иностранными инвесторами.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Казахстана планирует усилить работу с иностранными инвесторами

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