20% избирательных участков в Конго не будут работать в день выборов

Киншаса, , 07:55 — REGNUM Избирательная комиссия Демократической республики Конго заявила, что порядка 20% избирательных участков в Киншасе не откроются для голосования в связи с техническими сложностями, сообщает 29 декабря Al Jazeera.

Ввиду отсутствия машин для голосования 1 тыс. 600 избирательных участков из 7 тыс. 939 не будут работать во время выборов, поэтому избиратели будут перенаправлены в другие участки.

Напомним, в начале декабря 2018 года в Киншасе в результате пожара были уничтожены склады с оборудованием для проведения голосования. По данным избирательной комиссии, сгорело 8 тыс. специальных машин.

В столице государства проживает порядка 15% граждан от общего числа избирателей. Оппозиция обвиняет власти в том, что подобная ситуация была создана целенаправленно.

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