Назарбаев сравнил геополитическую ситуацию в мире с Карибским кризисом

Астана, , 07:41 — REGNUM Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объяснил журналистам сходства существующей геополитической напряженности с Карибским кризисом 1962 года, сообщает 29 декабря агентство «Казинформ».

Глава государства напомнил, что применил сравнение в октябре 2018 года на форуме «Азия — Европа» в Брюсселе. Назарбаев отметил, что большинство выступающих на форуме высказывались за экономическую интеграцию, но обходили основные геополитические проблемы. Президент Казахстана добавил, что ему пришлось внести коррективы:

«Почему я сравнил с Карибским кризисом? Что означает приближение военной техники к границам России, к Прибалтике, на Севере, в Южной Европе, поставка оружия той же Польше? Что это такое? Это как бы подготовка войны?»

Как сообщало ИА REGNUM, 18−19 октября в Бельгии состоялся XII Саммит форума «Азия — Европа», в котором приняли участие представители 53 стран мира, в том числе 28 европейских государств.

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