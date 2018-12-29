Путин и Лукашенко проведут ещё одну встречу

Москва, , 07:24 — REGNUM Сегодня, 29 декабря, президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко проведут еще одну встречу. Предыдущая встреча состоялась 25 декабря, сообщается на сайте Кремля.

На предыдущей встрече Путин и Лукашенко условились провести дополнительные переговоры для решения вопросов, которые не терпят отлагательств.

Так, на встрече президентов России и Белоруссии будут обсуждать актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

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Как сообщалоИА REGNUM, 25 декабря в Кремле прошли четырехчасовые переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Обсуждались вопросы цен энергоресурсов, налогообложения, интеграции и влияния геополитических процессов на отношения союзных государств.

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