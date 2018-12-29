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Белый дом развеял слухи о приказе Трампа вывести войска из Афганистана

Политика

Не решал и не поручал

Белый дом развеял слухи о приказе Трампа вывести войска из Афганистана
Василий Верещагин. Афганец (фрагмент). 1867-1868

Вашингтон, 29 декабря 2018, 05:36 — REGNUM  Приказ вывести часть контингента из Афганистана американский президент Дональд Трамп не отдавал, сообщил глава пресс-службы совета национальной безопасности Белого дома Гарретт Марки в интервью Bloomberg.

Комментируя сообщения в СМИ о том, что после вывода войск из Сирии Вашингтон собирается проделать нечто подобное в Афганистане, Марки заявил:

«Президент не принимал решения о сокращении военного присутствия Соединенных Штатов в Афганистане и не поручал министерству обороны США начинать вывод личного состава из Афганистана».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 декабря газета The Wall Street Journal написала, что, по данным неназванных источников, Трамп поручил Пентагону составить план вывода более семи тысяч военных из Афганистана.

Читайте ранее в этом сюжете: После Сирии – Афганистан? Трамп дал задание Пентагону

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США проигрывают Афганистан
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