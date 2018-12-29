Посольство РФ в Лондоне прокомментировало заявление Форин-офиса о дипмиссии

Лондон, , 04:41 — REGNUM Заявление Форин-офиса о том, что у России и Великобритании нет договоренности восстановить численность дипмиссий, прокомментировал пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Мы видели опровержение британской стороны», — сказал пресс-секретарь.

«В декабре впервые с марта месяца Россия и Великобритания на взаимной основе выдали некоторое количество виз будущим сотрудникам дипломатических миссий двух стран», — пояснил он.

Российский представитель отметил, что в результате численный состав дипмиссии будет частично восстановлен. Возобновление выдачи виз дипломатам российская сторона считает «шагом в правильном направлении».

При этом, подчеркнул он, еще нельзя говорить о восстановлении штатной численности в полном объеме. И об этом упоминал российской посол в Великобритании Александр Яковенко.

«К сожалению, британская сторона продолжает проецировать имеющиеся политические разногласия на условия функционирования посольства России в Лондоне и Генконсульства в Эдинбурге, что с учетом принципа взаимности, отражается и на британских учреждениях в нашей стране», — добавил пресс-секретарь.

Он указал на необходимость продолжения диалога по вопросу восстановления численности дипмиссий.

Напомним, 23 российских дипломата были высланы из Великобритании после обвинений в адрес России в мнимом отравлении в городе Солсбери бывшего офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Российская сторона со своей стороны также выслала 23 британских дипломатов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 декабря Яковенко заявил, что планируется приблизительно наполовину восстановить численность российской дипмиссии в Британии и британской — в России. Он упомянул о готовности сторон, однако существование подобных договоренностей британский МИД поспешил опровергнуть.

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