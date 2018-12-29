Кедми: американцы не без основания надеются развалить Россию изнутри

Москва, , 04:16 — REGNUM Военная мощь России должна быть обращена в инструмент политической игры в противостоянии с США, в противном случае они продолжат наращивать давление на России в надежде, что удастся развалить ее изнутри, заявил 28 декабря экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Они до сих пор уверены в том, что можно изнутри сломать Россию… Пока у них будет теплиться надежда, что Россию можно сломать экономически и изнутри, они это будут делать. Второе, с Украиной удалось? Украина противостоит России, Прибалтика противостоит? Противостоит. «Ну еще немножко, уберем Батьку [президента Белоруссии Александра Лукашенко] или договоримся с ним или купим и тогда до Смоленска дойдем». То есть пока у них есть уверенность, и она обоснована», — заявил Кедми, приведя пример Грузию, Украину, Армению, а также попытки США сделать нечто соответствующее их интересам и в Белоруссии.

По словам эксперта, военная мощь России крайне важна, но она не применима в условиях отсутствия горячей войны, в войне холодной. Россия должна трансформировать свою военную мощь в инструмент политического давления, а пока она этого не сделала, ее противостояние с США эффективным не будет.