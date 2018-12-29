У Форин-офиса нет планов восстанавливать численность дипмиссии РФ

Лондон, , 03:43 — REGNUM Договоренности Лондона с Москвой о восстановлении численности дипломатов в своих посольствах достигнуто не было, заявили в британском МИДе, передает радиостанция «Эхо Москвы».

Комментируя заявление российского посла в Великобритании Александра Яковенко о том, что с начала 2019 года Москва и Лондон будут восстанавливать численность своих дипломатических миссий, в Форин-офисе заявили, что такой договоренности нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Яковенко заявил 28 декабря, что примерно половина численности дипломатов российского посольства в Лондоне будет восстановлена. Решение о высылке 23 российских дипломатов было принято на фоне так называемого расследования дела Скрипалей. Россия ответила зеркальными мерами.

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