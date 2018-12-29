«Гордума омолаживается»: ушедшим нижегородским депутатам нашли замену

Нижний Новгород, , 02:18 — REGNUM На заседании регионального политсовета партии «Единая Россия» двум депутатам думы Нижнего Новгорода, которые досрочно сложили свои полномочия, нашли замену ещё до нового года. Эксперты отметили на это, что «гордума омолаживается», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, на внеочередной сессии думы Нижнего Новгорода, прошедшей 26 декабря, было утверждено сложение полномочий двух заместителей председателя — Дмитрия Краснова, ушедшего на пост вице-губернатора, экс-главы администрации Нижнего Новгорода Елизаветы Солонченко, а также бывшего главы комитета по транспорту Алексея Гойхмана.

Дмитрий Краснов в команде губернатора Глеба Никитина будет отвечать за департамент региональной безопасности, главное управление ЗАГС и комитет по делам архивов. Елизавета Солонченко решила после 13 лет в думе посвятить себя семье, а Алексей Гойхман объяснил сложение полномочий до окончания срока желанием «избавиться от негативных эмоций в своей жизни и сделать себе подарок на День рождения». Гойхману вчера, 28 декабря, исполнился 61 год.

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Депутаты Краснов и Солонченко избирались по партийным спискам «Единой России», поэтому им была подобрана замена региональным политсоветом. Место Дмитрия Краснова займёт уроженец столицы Нижегородской области, имеющий два высших образования, — Владимир Поддымников-Гордеев. Уже три года он возглавляет правление Нижегородского отделения ОФСОО «Федерация КУДО России».

Мандат Солонченко также передадут уроженцу Нижнего Новгорода — Артёму Савину, который в 2014 году окончил Нижегородскую государственную медицинскую академию, а в 2018 году — Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского. Уже два года он работает главой сектора по физкультуре и спорту администрации Автозаводского района города.

Предложенные кандидатуры удивили некоторых экспертов, так как на мандат Краснова был утвержден не следующий кандидат по списку.

«Вместо Солонченко, как я уже писал, мандат автоматически получит Артём Савин. Он один из лидеров молодёжи в городе, так что в думе будет первый реально молодёжный кандидат. А вот с мандатом Краснова сложнее. Я думал, что он автоматически перейдёт к Валерию Моисееву. Но оказалось, что партия сама может решить. И НРО решило передать мандат второму в Приокской группе — Владимиру Поддымникову-Гордееву. Оба кандидата достойные, молодые, новые, обоих искренне поздравляю. И партия обновляется, и гордума омолаживается», — отметил на своей странице в соцсетях политобозреватель Андрей Вовк.