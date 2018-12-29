Госдеп осудил атаку на туристический автобус в Египте

Вашингтон, , 02:05 — REGNUM Организованный неизвестными взрыв автобуса в пригороде Каира осудили в Вашингтоне, сообщает госдеп США.

Комментируя трагедию в пригороде египетской столицы Эль-Гизе, в результате которой погибли четыре человека, госдеп заявил:

«Соединенные Штаты осуждают атаку на туристический автобус в Гизе».

Американское внешнеполитическое ведомство выразило от лица Вашингтона соболезнования семьям погибших и поддержку египтян в их противостоянии терроризму.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв автобуса произошел вечером 28 декабря: погибли четыре человека, в том числе египетский гид и вьетнамские туристы. Известно, что экскурсовод умер в больнице.

Взрывное устройство, заложенное у придорожного заграждения, было приведено в действие дистанционно. Среди пострадавших и погибших российских граждан нет.

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