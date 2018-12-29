Киев будет протестовать против загряждения на границе с Крымом

Киев, , 00:57 — REGNUM Украинские власти намерены направить ноту протеста в связи с возведение инженерно-технических сооружений на участке российско-украинской границы в Крыму. Об этом 28 декабря заявил заместитель украинского министерства по вопросам «временно оккупированных территорий» Юрий Грымчак в эфире телеканала «112 Украина».

«Я думаю, что обязательно будут ноты нашего МИДа, потому что мы всё время это делаем. Хотя Россия отказывается каким-то образом на это реагировать, но с точки зрения международного права мы всё время должны напоминать», — сказал Грымчак.

При этом чиновник подчеркнул, что строительство инженерно-технических сооружений на российско-украинской границе в Крыму для Киева не имеет никакого значения и украинские власти продолжат считать полуостров своей территорией.

Стоит отметить, что сразу после государственного переворота на Украине в начале 2014 года, пришедшие к власти бандеровцы и их приспешники заявили о намерении построить стену на вдоль всей границы с Россией. Разговор о строительство было очень много, но в итоге украинские власти смогли только натянуть садовую сетку-рабицу.