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Глава МВД Украины предложил обменять себя на Януковича

Политика

Аваков хочет дать показания генпрокуратуре России, а в обмен – экстрадировать Януковича на Украину

Киев, 28 декабря 2018, 23:51 — REGNUM  Глава МВД Украины Арсен Аваков согласился дать показания Генеральной прокуратуре России, если в обмен на это экс-президент Украины Виктор Янукович будет экстрадирован на Украину. Об этом Аваков заявил сам, сообщает 28 декабря УНИАН.

По словам Авакова, Москва сделала запрос в генеральную прокуратуру Украины (ГПУ) о привлечении главы МВД Украины к уголовной ответственности. Аваков сказал, что даст показания российской прокуратуре, если Россия согласится на экстрадицию Януковича.

Напомним, украинского экс-президента Киев обвиняет в государственной измене, изменении государственных границ и многих других «преступлениях». Однако во время госпереворота Янукович был вынужден переехать в Россию, так как на Украине ему угрожали физической ликвидацией. С тех пор на Украине Янукович не появлялся, а все судебные заседания проводились без прямого участия экс-президента.

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Дело Януковича
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