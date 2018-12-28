Глава МВД Украины предложил обменять себя на Януковича

Киев, , 23:51 — REGNUM Глава МВД Украины Арсен Аваков согласился дать показания Генеральной прокуратуре России, если в обмен на это экс-президент Украины Виктор Янукович будет экстрадирован на Украину. Об этом Аваков заявил сам, сообщает 28 декабря УНИАН.

По словам Авакова, Москва сделала запрос в генеральную прокуратуру Украины (ГПУ) о привлечении главы МВД Украины к уголовной ответственности. Аваков сказал, что даст показания российской прокуратуре, если Россия согласится на экстрадицию Януковича.

Напомним, украинского экс-президента Киев обвиняет в государственной измене, изменении государственных границ и многих других «преступлениях». Однако во время госпереворота Янукович был вынужден переехать в Россию, так как на Украине ему угрожали физической ликвидацией. С тех пор на Украине Янукович не появлялся, а все судебные заседания проводились без прямого участия экс-президента.