Пятница, 28 Декабря 2018 года
23:33:14 МСК

«Волонтеры» доставили в Испанию 308 нелегальных мигрантов

Политика

Беженцам было отказано в доступе в порты Мальты и Италии

Мадрид, 28 декабря 2018, 23:33 — REGNUM  Благотворительная организация Proactiva Open Arms доставила в Испанию 308 мигрантов из Ливии, ранее выловленных в Средиземном море, 28 декабря передает агентство Reuters.

Беженцы, которым было отказано в доступе в порты Мальты и Италии, благополучно высадились в порту Альхесирас на юге Испании.

Испанская Proactiva Open Arms является одной из немногих «волонтерских организаций», помогающих беженцам, вышедшим в Средиземное море, добраться до портов ЕС.

Читайте также: Испанские волонтеры спасли 200 мигрантов в Средиземном море

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проблема с беженцами в ЕС и Австралии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить