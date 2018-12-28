Украинская разведка отказалась увольнять замглавы за его связи с Россией

Киев, , 23:23 — REGNUM Оснований для увольнения первого заместителя главы службы внешней разведки Украины Сергея Семочко нет, заявил глава службы Егор Божок, сообщает 28 декабря УНИАН.

По его словам, наличие у Семочко родственников с российским гражданством никак не может повлиять не его возможность работать на своей должности, поскольку в украинских законах об этом ничего не говорится. В связи с этим, основания для увольнения Семочко нет, подчеркнул Божок.

Напомним, русофобская истерия на Украине началась после государственного переворота в 2014 году. Киевский режим пытается все свои неудачи списать на действия «агрессора». Следом за украинскими властями русофобию начинают пропагандировать местные администрации, которые уже принимают законы, запрещающие публично исполнять песни на русском языке.