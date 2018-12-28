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Минобороны: в Сирии боевики обстреляли восемь населенных пунктов

Политика

Незаконные вооруженные формирования из Идлибской зоны деэскалации продолжают нарушать режим прекращения огня

Хмеймим, Сирия, 28 декабря 2018, 22:54 — REGNUM  Боевики, остающиеся в Идлибской зоне деэскалации, за истекшие сутки подвергли обстрелам восемь населенных пунктов в трех сирийских провинциях, сообщил 28 декабря начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

Сергей Соломатин подчеркнул, что это является очередными нарушениями режима прекращения огня.

По информации российского Центра, за 28 декабря были обстреляны три поселения в провинции Латакия, три населенных пункта в провинции Хама, один в провинции Алеппо, а также два района города Алеппо.

Сообщений о погибших и раненых не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, военная операция по освобождению Идлибской зоны от боевиков была отменена по просьбе президента Турции Эрдогана, предложившего свой план демилитаризации этого района.

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Война в Сирии
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