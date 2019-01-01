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2019 год станет прорывным: Радио REGNUM

Политика

О планах на наступивший год — заместитель главного редактора ИА REGNUM Андрей Сверчков

2019 год станет прорывным: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 1 января 2019, 08:00 — REGNUM  В начале нового года принято подводить итоги года уходящего и строить планы — эксперты радио REGNUM не остались в стороне от этой традиции и прокомментировали значимые события 2018 года в различных сферах жизни общества и сделали прогноз на будущее.

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