Москва, 1 января 2019, 08:00 — REGNUM В начале нового года принято подводить итоги года уходящего и строить планы — эксперты радио REGNUM не остались в стороне от этой традиции и прокомментировали значимые события 2018 года в различных сферах жизни общества и сделали прогноз на будущее.
2019 год станет прорывным: Радио REGNUM
О планах на наступивший год — заместитель главного редактора ИА REGNUM Андрей Сверчков
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