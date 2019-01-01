2019 год станет прорывным: Радио REGNUM

Москва, , 08:00 — REGNUM В начале нового года принято подводить итоги года уходящего и строить планы — эксперты радио REGNUM не остались в стороне от этой традиции и прокомментировали значимые события 2018 года в различных сферах жизни общества и сделали прогноз на будущее.