Украина намерена открыть два консульства в Польше

Киев, , 23:21 — REGNUM В польском Вроцлаве в Польше в 2020 году могут открыть еще одно генеральное консульство Украины, заявил украинский посол в Польше Андрей Дещица, сообщает 28 декабря «112 Украина».

По его словам, открытие консульства необходимо в связи с тем, что граждане Украины часто обращаются в дипведомства для решения различных вопросов. В 2019 году пройдут подготовительные мероприятия, а в 2020 году консульство начнет работу. Помимо этого, планируется открыть консульство в городе Катовице. Дещица отметил, что если эти два консульства будут открыты, то только в двух воеводствах Польши не будет украинских консульств.

Напомним, граждане Украины ежегодно ездят в Польшу на заработки, причем миграция принимает такой размах, что рабочие с Украины становятся основной рабочей силой в Польше.