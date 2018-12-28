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Командующий ВМС Украины рассказал, когда флот получит усиление

Политика

Летом 2019 года украинская военно-морская мощь прирастет двумя американскими патрульными катерами

Киев, 28 декабря 2018, 22:30 — REGNUM  Списанные из состава Береговой охраны США два патрульных катера типа «Айленд» прибудут в Одессу летом 2019 года, рассказал 28 декабря журналистам Deutsche Welle командующий ВМС Украины Игорь Воронченко.

По его словам, украинская сторона деятельно готовится к такому мощному пополнению своего военно-морского флота, обучая экипажи и согласовывая порядок доукомплектования этих кораблей.

«Скорректированы и последние меры, которые мы должны предпринять, чтобы катера как можно скорее прибыли в Украину», — цитирует Deutsche Welle откровения украинского флотоводца.

Насколько сильно «агрессивные соседи» Украины напуганы такой перспективой усиления мощи ВМСУ, неизвестно.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября текущего года на военно-морской базе США в Балтиморе президент Украины Петр Порошенко в компании вице-адмирала Береговой охраны США Майкла Макаллистера участвовал в торжественной церемонии передачи Украине двух патрульных катеров типа «Айленд», списанных в 2012 и 2014 годах.

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Вооруженные силы Украины
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