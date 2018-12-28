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В Кремле рассказали о планах Владимира Путина на Новый год

Политика

У президента намечены рабочие встречи до последних минут года, сообщил Дмитрий Песков

В Кремле рассказали о планах Владимира Путина на Новый год
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин

Москва, 28 декабря 2018, 22:24 — REGNUM  Президент России Владимир Путин намерен встретить Новый год в кругу своих близких. Об этом 28 декабря сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия 1».

По его словам, рабочий график Владимира Путина распланирован «до последних минут года».

У президента намечен целый ряд рабочих встреч, в том числе в уходящем году состоится ещё одна встреча российского лидера с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который прибудет в Москву 29 декабря.

Также, по словам Пескова, глава государства намерен посетить некоторые предновогодние спортивные мероприятия.

Саму же новогоднюю ночь Владимир Путин планирует провести «в кругу родных и близких», сообщил пресс-секретарь.

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